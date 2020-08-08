Правозащитники: среди задержанных на велопробеге солидарности в Минске есть пострадавшие

Среди задержанных вечером 7 августа в Минске на велопробеге солидарности есть пострадавшие, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Фото: скриншот с телеграм-канала NEXTA.

Накануне в городе появились листовки с предложением принять участие в велопробеге солидарности, стартовав из шести точек в разных районах.

Как отмечает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна", массовые задержания участников традиционной велосипедной акции солидарности произошли около 22 часов в районе Академии наук и площади Победы. Их задерживали вместе с велосипедами сотрудники ОМОН, милиции и солдаты внутренних войск.

На данный момент правозащитникам известно, что в числе задержанных Владислав Локутеш, Екатерина Ластовская, Юлия Гагулина (ей сломали руку при задержании, находится в больнице № 6), Роман Жеребцов, Константин Бурдо.

По сведениям очевидцев, одного из задержанных в районе Академии наук забрала скорая помощь. Медикам передали его из автозака. По предварительной информации, у задержанного случился приступ эпилепсии, он госпитализирован.