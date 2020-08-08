Премьер-министр Головченко: хотелось бы, чтобы наши дети жили в свободной, суверенной стране

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 8 июня досрочно проголосовал на выборах президента.

Роман Головченко. Фото: government.by.

Глава правительства пришел на избирательный участок вместе с супругой Ириной и двумя дочерьми.

"Так сложилось, что голосуем тогда, когда выдается минута времени. На самом деле все члены правительства плотно работали в это время по республике. Посещали предприятия, встречались с коллективами, выясняли, какие надо решить вопросы, что волнует население. Сегодня небольшая пауза выдалась, решили воспользоваться и проголосовать", — пояснил Головченко в комментарии, который разместила в социальной сети пресс-служба правительства.

"На самом деле мы сегодня голосуем за ту страну, в которой будет жить уже поколение наших детей. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране, были спокойны за свою жизнь, были бы возможности для того, чтобы реализовать себя. Поэтому за эту страну мы сегодня голосовали", — дополнил премьер-министр.

Основной день голосования на президентских выборах — 9 августа. По данным ЦИК, за четыре дня досрочного голосования явка избирателей составила 32,24%.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Роман Головченко Город: Минск

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