В Бресте власти закрыли магазин "Князь Вітаўт" по продаже товаров с национальной символикой

В брестском магазине по продаже изделий с национальной символикой "Князь Вітаўт" сотрудники милиции изъяли партию товаров.

Как сообщил БелаПАН владелец торгового объекта индивидуальный предприниматель Олег Чапоров, 6 августа в магазин пришли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома и предъявили постановление на осмотр магазина и изъятие товаров.

"Сотрудники УВД пояснили, что это связано с административным делом по факту незаконной транспортировки группы товаров. Милицию интересовали бело-красно-белые флаги, кепки с гербом "Погоня" и белые браслеты, — дополнил Чапоров. — Мы реализуем в нашем магазине такую продукцию и предъявили на нее необходимые документы".

По словам Чапорова, в результате осмотра сотрудники милиции изъяли все имевшиеся в магазине 54 флага с гербом "Погоня", 14 бело-красно-белых флагов, 10 кепок с "Погоней" и около 200 белых браслетов. Изъяты накладные на эти товары.

"Копии протокола осмотра с перечнем изъятых товаров сотрудники милиции мне не дали, — отметил Чапоров. — Изъятие таких товаров я связываю с политической обстановкой в нашей стране".

Сегодня, 8 августа, в магазин пришли снова, на этот раз налоговики. «В рамках административного процесса у нас изъяли все бухгалтерские документы, -- сообщается на странице магазина в Фейсбуке. — Через десять минут после сегодняшнего открытия магазина нас вынудили прекратить работу, поскольку началась проверка налоговой инспекции», — сообщает Фейсбук.

В Минске магазин по продаже товаров с национальной символикой symbal.by был вынужден закрыться 29 июня из-за участившихся проверок. Проблемы у магазина начались 12 июня, когда милиция изъяла у курьера более 400 маек с надписью "ПСІХО3%".

Фото: страница в Фейсбуке магазина "Князь Вітаўт".