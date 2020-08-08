«Честные люди»: явка в протоколах в третий день досрочного голосования завышена почти вдвое

Гражданская инициатива "Честные люди" проанализировала явку на досрочном голосовании в четверг, 6 августа, на 721 участке по всей Беларуси.

Как сообщается в телеграм-канале инициативы, суммарная явка по данным участковых комиссий за третий день досрочного голосования по всем этим участкам составила 89.439 избирателей. Наблюдатели платформы "Честные люди" насчитали на этих участках за день 45.613 человек.

При этом на 174 участках из 721 явка по данным комиссии и наблюдателей полностью сошлась.

"Сегодня утром, за день до выборов, задержали уже семь человек. При этом основательных причин для этого не было. Кого-то задержали около дома, кто-то даже не успел приступить к работе наблюдателем. Одна из озвученных причин: задержали по заявлению председателя УИК", — говорится в сообщении.

Как отмечают "Честные люди", всего за пять дней досрочного голосования задержали около 50 наблюдателей. Десять из них уже отпустили, десять получили административный арест. В отношении остальных наблюдателей информация уточняется.

Аккредитации за все время досрочного голосования лишили более 110 наблюдателей.

Как сообщалось, всего за ходом голосования наблюдает свыше 5 тысяч активистов инициативы почти на тысяче избирательных участков по всей стране. Наиболее часто фиксируются нарушения, связанные с недопуском наблюдателей на участок для голосования, запретом на ознакомление с протоколами по итогам дня, а также несовпадением количества проголосовавших граждан по подсчетам наблюдателей с данными протоколов участковых комиссий.