Троих наблюдателей из «Открытой России» задержали по пути в Беларусь

Исполнительного директора общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова и членов петербургского отделения Даниила Потапова и Александра Федосеева утром 8 августа задержали в России на границе с Беларусью, куда они ехали наблюдать за выборами президента.

Андрей Пивоваров. Фото: svoboda.org.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал "Открытой России", российские пограничники при задержании ничего не объяснили. Все остальные пассажиры рейсового автобуса свободно пересекли границу.

Позднее Федосеев и Потапов нашлись в погранпункте в Себеже. В их отношении составляют некий административный материал, дальше обещают доставить в Псков. Об Андрее Пивоварове информации нет. По словам сотрудников себежского погранпункта, такого задержанного у них нет.

"Открытая Россия" — гражданская организация, которую основал бизнесмен и оппонент Владимира Путина Михаил Ходорковский. Среди целей организации — построение правового государства и гражданского общества, содействие проведению честных, свободных и справедливых выборов.