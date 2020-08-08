Троих наблюдателей из «Открытой России» задержали по пути в Беларусь

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Исполнительного директора общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова и членов петербургского отделения Даниила Потапова и Александра Федосеева утром 8 августа задержали в России на границе с Беларусью, куда они ехали наблюдать за выборами президента.

Андрей Пивоваров. Фото: svoboda.org.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал "Открытой России", российские пограничники при задержании ничего не объяснили. Все остальные пассажиры рейсового автобуса свободно пересекли границу.

Позднее Федосеев и Потапов нашлись в погранпункте в Себеже. В их отношении составляют некий административный материал, дальше обещают доставить в Псков. Об Андрее Пивоварове информации нет. По словам сотрудников себежского погранпункта, такого задержанного у них нет.

"Открытая Россия" — гражданская организация, которую основал бизнесмен и оппонент Владимира Путина Михаил Ходорковский. Среди целей организации — построение правового государства и гражданского общества, содействие проведению честных, свободных и справедливых выборов.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: задержание наблюдателей президентские выборы-2020 Персона: Андрей Пивоваров Даниил Потапов Александр Федосеев

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