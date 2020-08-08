«Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно». На сайте «Голоса» зарегистрировалось более миллиона граждан

Более миллиона человек зарегистрировалось на сайте онлайн-проекта "Голос" по защите голосов избирателей.

О старте проекта было объявлено 23 июля в Борисове (Минская область) на агитационном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской.

На сайте проекта belarus2020.org подчеркивается, что он "не заменяет собой голосование и не является экзитполом. Избиратели сами сообщают о своем выборе". "Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно", — отмечают разработчики.

Избирателям предложен пошаговый план действий: "Переходите в чат с ботом в Telegram или Viber и выбирайте, как будете голосовать. Бот предложит выбрать ваш участок. В день голосования сделайте фото бюллетеня с выбором и отправьте в чат с ботом (это можно сделать и после 9 августа). Система подсчитает результаты по каждому участку. Они будут опубликованы после официальных результатов выборов. Каждый сможет пересчитать голоса по любому участку. Чтобы отправить фото бюллетеня, необходимы Viber или Telegram, привязанные к номеру белорусского оператора".

"Мы хотим получить объективную информацию о самом важном событии в стране — выборах президента. Мы хотим дать каждому возможность пересчитать голоса по фото на каждом участке. Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно", — заявляют разработчики проекта "Голос".

Подчеркивается, что эта система "законна и безопасна", так как не требует от избирателя сообщать паспортные данные — только номер телефона и фото бюллетеня. "Мы шифруем данные. Тайна голосования не нарушается", — говорится на сайте проекта.

Между тем в последние дни власти крайне негативно комментируют инициативу "Голос", а в качестве превентивной меры на избирательных участках под предлогом профилактики эпидемии коронавируса перед кабинами для голосования убраны шторки.

6 августа Александр Лукашенко провел совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, в ходе которого попросил Генпрокуратуру и суды оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов в день выборов. На следующее утро Генпрокуратура распространила сообщение, в котором предупредила о незаконности альтернативного подсчета голосов.

"К сожалению, в нашей стране внедряется, я бы сказала, политическая афера под названием "Интернет-платформа "Голос", — заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в видеообращении к избирателям от 6 августа. — По сути дела, то, что вам предлагается, — это создание теневого Центризбиркома… Просто поразительно, что данную платформу, этот вредный проект, просто преступный проект рекламирует человек, который, собственно говоря, является потенциальным гарантом Конституции, то есть кандидат в президенты, который участвует в выборах. Я говорю о госпоже Тихановской. Она просто, наверное, не понимает всех последствий этого. А, может быть, понимает и действует так специально". По убеждению Ермошиной, истинная цель альтернативного подсчета голосов — "создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки".

7 августа представитель Генпрокуратуры Марина Попова заявила в эфире телеканала "Беларусь 1", что ведомство намерено обратиться в Министерство связи и информатизации с предложением "при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности" платформы "Голос" на территории страны.

Команда интернет-платформы "Голос" выступила с открытым обращением, в котором отвергла обвинения со стороны Центризбиркома. "Закон гарантирует нам право на честные выборы. Однако, вопреки здравому смыслу, граждане нашей страны не могут им воспользоваться. В эти дни платформа "Голос" подверглась информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ. Для всех, кто наблюдает за нынешней предвыборной кампанией, подобные действия властей — предсказуемы. Очевидно, что все попытки пресечь общественные инициативы и давление на граждан приводят к обратному эффекту: люди объединяются с еще большей силой и стремлением отстоять свое право на честный подсчет голосов", — говорится в обращении.

"ЦИК блокирует любые попытки белорусов повысить прозрачность избирательного процесса: людей не пускают работать в участковых избирательных комиссиях, удаляют из списка наблюдателей, нарушают наши права и тайну голосования, модифицируя избирательные кабины, подделывают наши подписи для выдвижения в избирательные комиссии людей, которых мы не знаем, игнорируют наши многочисленные обращения в ответ на нерегистрацию кандидатов в президенты и многое другое. Все это приводит к неизбежному падению доверия к работе ЦИК", — отмечает команда интернет-платформы.

Согласно последним данным ЦИК, в Беларуси 6.844.932 гражданина имеют право голоса. Таким образом, на онлайн-платформе "Голос" зарегистрировалось 14,6% избирателей.