Правозащитники призвали власти к сдержанности и неприменению насилия в ходе мирных собраний

В связи с возможными акциями протеста в городах Беларуси в ближайшие дни представители белорусских правозащитных организаций обратились к властям и правоохранительным органам, кандидатам в президенты и гражданам с призывом к сдержанности и неприменению насилия.

Фото: БелаПАН.

В совместном заявлении правозащитных организаций, которое размещено на сайте elections2020.spring96.org , отмечается, что право на свободу мирных собраний наряду с правом на участие в управлении своей страной является одним из основных прав человека. Данное право закреплено в Конституции Беларуси и является частью международно-правовых обязательств страны.

"Государство, его органы и должностные лица обязаны обеспечить людям реализацию права на мирные собрания, в том числе на акции протеста. Мы обращаем внимание на то, что защите подлежат именно мирные собрания: если его организаторы имеют мирные намерения и собрание имеет ненасильственный характер", — подчеркивается в заявлении.

В связи с этим правозащитники обращаются к организаторам и участникам протестных акций с призывом высказывать свое мнение исключительно мирно и не применять насилие ни к сотрудникам органов охраны правопорядка, ни к гражданским лицам.

"Одновременно мы призываем органы охраны правопорядка защищать участников мирного собрания от любого лица или группы лиц (в том числе от возможных провокаторов), которые могут попытаться каким-либо способом сорвать данное собрание, затруднить его проведение или превратить его в массовые беспорядки", — говорится в заявлении.

"Органы охраны правопорядка не должны допустить ситуацию 19.12.2010 года: тогда незаконные действия отдельных участников мирного собрания, которые не были вовремя пресечены органами правопорядка, привели к непропорциональным действиям сотрудников милиции по разгону всего мирного собрания, к применению физической силы и спецсредств к его участникам, массовым арестам. Те события дорого обошлись как многим белорусам, так и стране в целом", — подчеркивают правозащитники.

Они отмечают, что разгонять собрание не следует в тех случаях, когда имеют место насильственные действия со стороны небольшой группы участников собрания. В такой ситуации следует принять меры в отношении этих лиц. "Аналогичным образом, если на собрание, которое в целом проходит мирно, проникают провокаторы, то вместо досрочного прекращения или разгона собрания либо объявления его незаконным органам власти следует принять соответствующие меры для удаления таких провокаторов", — поясняют свою позицию правозащитные организации.

"Мы призываем представителей правоохранительных органов не задерживать и не применять физическую силу к гражданам только за факт их участия в мирном собрании. Наличие у правоохранительных органов полномочий, предусматривающих возможность вмешательства и разгона незаконного собрания или возможность применения силы, не означает, что такие полномочия следует использовать всегда. В случае мирного течения собрания, организованного с нарушением законодательства, невмешательство или активное содействие проведению такого собрания может порой оказаться наилучшим способом обеспечить его мирный исход", — говорится в заявлении.

Правозащитники также призывают всех участников возможных противостояний разрешать любые спорные ситуации только путем диалога и переговоров.

"Всем нам предстоит пройти непростой путь разрешения накопившихся противоречий, поиска общественного согласия. Только отказ от насилия всеми участниками этого процесса позволит избежать непоправимых последствий, позволит не сломать человеческие судьбы и дальше нам самим строить наш дом, нашу страну", — подчеркивается в заявлении.

Документ подписали РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", лишенный регистрации правозащитный центр "Весна", инициативная группа "Идентичность и право", Белорусский ПЕН-центр, Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман константа".