В Минске задержана Мария Мороз — глава штаба Светланы Тихановской
В Минске 8 августа правоохранители задержали Марию Мороз — руководителя штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.
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На вопрос, куда везут Мороз, правоохранители сначала ответили, что в Центральное РУВД, а затем сказали, что в Советское РУВД. "То есть они сами как бы путаются в информации", — заметила представитель штаба.
Руководителя штаба Тихановской Марию Мороз задерживали в Минске 6 августа. Ее доставили в милицию, предупредили "об ответственности за организацию массовых беспорядков" и спустя полтора часа отпустили.
Светлане Тихановской было отказано в проведении 6 августа агитационного митинга на всех предусмотренных для предвыборной агитации площадках Минска. На встречу с Тихановской, а также с ее соратницами Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало в Киевском сквере собралось несколько тысяч человек.
Вечером 7 августа в Минске были задержаны доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Андрей Смоленчук и его жена Жанна Мякиш. Их отвезли в РУВД Заводского района Минска. Причины пока не известны.