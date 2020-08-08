В Минске задержана Мария Мороз — глава штаба Светланы Тихановской

В Минске 8 августа правоохранители задержали Марию Мороз — руководителя штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Мария Мороз. Фото: Радыё Свабода.

Как сообщила БелаПАН представитель штаба кандидата Анна Красулина, задержание произошло прямо возле входа в здание, где находится штаб Тихановской и в присутствии кандидата в президенты. Марию Мороз усадили в микроавтобус и увезли для участия в каком-то административном процессе. "А поскольку сегодня суббота, то это, как минимум до понедельника, насколько мы это понимаем в наших реалиях", — отметила Красулина.

На вопрос, куда везут Мороз, правоохранители сначала ответили, что в Центральное РУВД, а затем сказали, что в Советское РУВД. "То есть они сами как бы путаются в информации", — заметила представитель штаба.

Руководителя штаба Тихановской Марию Мороз задерживали в Минске 6 августа. Ее доставили в милицию, предупредили "об ответственности за организацию массовых беспорядков" и спустя полтора часа отпустили.

Светлане Тихановской было отказано в проведении 6 августа агитационного митинга на всех предусмотренных для предвыборной агитации площадках Минска. На встречу с Тихановской, а также с ее соратницами Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало в Киевском сквере собралось несколько тысяч человек.

Вечером 7 августа в Минске были задержаны доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Андрей Смоленчук и его жена Жанна Мякиш. Их отвезли в РУВД Заводского района Минска. Причины пока не известны.