Генпрокурор призвал граждан "проявить благоразумие" и воздержаться от участия в несанкционированных акциях

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк предупреждает граждан об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Как сообщает БелаПАН , обращение опубликовано на странице Генеральной прокуратуры в "Фейсбуке".

Александр Конюк. Фото: БелаПАН.

"Уважаемые граждане Беларуси! Вас призывают принять участие в так называемых "мирных акциях протеста", — заявил Конюк. — Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности".

Генпрокурор просит граждан "проявить благоразумие". "Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой", — сказал он.

8 августа Следственный комитет сообщил об установлении 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка 14 июля в Минске. Отмечается, что по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок в столице, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, управлением СК по Минску возбуждено дело по ст. 342 Уголовного кодекса.

"В преддверии наступления главного дня в избирательной кампании по выборам президента Республики Беларусь Следственный комитет напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства. Организация и участие в несанкционированных массовых мероприятиях — незаконны", — сказано в сообщении СК.

Вечером 14 июля в Минске и других городах страны прошли стихийные акции протеста в связи с решением Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным правозащитников, было задержано не менее 360 человек.