В Бресте задержаны гражданские активисты Павел Кинчак и Евгений Таргонский

В Бресте 8 августа задержаны общественные активисты Павел Кинчак и Евгений Таргонский.

Павел Кинчак в суде Ленинского района Бреста, где рассматривалось его административное дело, 19 мая 2020 г. Фото: spring96.org.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, около полудня в квартире по месту жительства сотрудники милиции задержали Евгения Таргонского, около 14.00 в пункте пропуска Козловичи — Павла Кинчака. Кинчак работает водителем и возвращался из Польши в Беларусь.

"Предположительно Кинчака и Таргонского доставили в Ленинский РОВД. Скорее всего, до 10 августа их продержат в ИВС. Потом будут судить за административные правонарушения", — пояснил правозащитник.

6 августа в Бресте сотрудниками милиции были задержаны общественные активисты братья Александр и Дмитрий Козлянко.

"Дмитрия в этот же день отпустили. Александра поместили в изолятор временного содержания, где он находится до сих пор. Александр задержан по административному делу, — отметил правозащитник. — Милиция готовится к возможным протестам по итогам президентских выборов и начала "хапун" потенциальных наиболее активных участников таких акций".

Выборы президента пройдут 9 августа.