В Бресте задержаны гражданские активисты Павел Кинчак и Евгений Таргонский
В Бресте 8 августа задержаны общественные активисты Павел Кинчак и Евгений Таргонский.
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"Предположительно Кинчака и Таргонского доставили в Ленинский РОВД. Скорее всего, до 10 августа их продержат в ИВС. Потом будут судить за административные правонарушения", — пояснил правозащитник.
6 августа в Бресте сотрудниками милиции были задержаны общественные активисты братья Александр и Дмитрий Козлянко.
"Дмитрия в этот же день отпустили. Александра поместили в изолятор временного содержания, где он находится до сих пор. Александр задержан по административному делу, — отметил правозащитник. — Милиция готовится к возможным протестам по итогам президентских выборов и начала "хапун" потенциальных наиболее активных участников таких акций".
Выборы президента пройдут 9 августа.