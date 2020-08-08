В Бресте задержаны гражданские активисты Павел Кинчак и Евгений Таргонский

/ Выборы
Просмотров: 302

В Бресте 8 августа задержаны общественные активисты Павел Кинчак и Евгений Таргонский.

Павел Кинчак в суде Ленинского района Бреста, где рассматривалось его административное дело, 19 мая 2020 г. Фото: spring96.org.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, около полудня в квартире по месту жительства сотрудники милиции задержали Евгения Таргонского, около 14.00 в пункте пропуска Козловичи — Павла Кинчака. Кинчак работает водителем и возвращался из Польши в Беларусь.

"Предположительно Кинчака и Таргонского доставили в Ленинский РОВД. Скорее всего, до 10 августа их продержат в ИВС. Потом будут судить за административные правонарушения", — пояснил правозащитник.

6 августа в Бресте сотрудниками милиции были задержаны общественные активисты братья Александр и Дмитрий Козлянко.

"Дмитрия в этот же день отпустили. Александра поместили в изолятор временного содержания, где он находится до сих пор. Александр задержан по административному делу, — отметил правозащитник. — Милиция готовится к возможным протестам по итогам президентских выборов и начала "хапун" потенциальных наиболее активных участников таких акций".

Выборы президента пройдут 9 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержания активистов президентские выборы-2020 Персона: Павел Кинчак Евгений Таргонский Роман Кисляк Александр Козлянко Дмитрий Козлянко Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Светлана Тихановская: уверена в победе — нас большинство и нас уже не остановить

Светлана Тихановская: уверена в победе — нас большинство и нас уже не остановить

«Перемен!» Чем бы ни закончились выборы в Беларуси, этот мотив уже не вырубишь

«Перемен!» Чем бы ни закончились выборы в Беларуси, этот мотив уже не вырубишь

Сергей Черечень: у людей появилась вера, что можно жить по-новому

Сергей Черечень: у людей появилась вера, что можно жить по-новому

Какой будет экономика Беларуси после выборов?

Какой будет экономика Беларуси после выборов?