В Минске вновь прошла стихийная акция солидарности автомобилистов

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8 августа, второй день подряд, в центре Минска прошла стихийная акция солидарности автомобилистов.

Как и накануне, в 19.00, на проспекте Независимости и в некоторых других местах города автомобилисты начали сигналить и показывать из машин руки с белыми браслетами. Из некоторых машин звучала песня Виктора Цоя «Перемен».

Эту песню несанкционированно включили 6 августа на официальном концерте в Киевском сквере звукорежиссеры Дворца детей и молодежи Влад Соколовский и Кирилл Галанов, за что были осуждены на 10 суток ареста каждый.

Сигналящих автомобилистов приветствовали прохожие. В районе Октябрьской площади их начали точечно хватать сотрудники ОМОНа и люди в штатском. Судя по фото и видео, которые распространяются в интернете, видно, что задержанных заталкивали в микроавтобусы с применением силы. Информации о количестве задержанных пока нет.

Накануне в автомобилистам в Минске активно присоединились велосипедисты. Их задерживали сотрудники ОМОН, милиции и солдаты внутренних войск. Правозащитники сообщали о как минимум одном пострадавшем − у молодого человека, задержанного милицией, случился приступ эпилепсии, его передали медикам прямо из автозака.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Город: Минск

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