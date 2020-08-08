Задержана Мария Колесникова

В Минске задержана соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Об этом БелаПАН сообщила доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.

«По информации, поступившей из штаба, Мария задержана. Ее везут в Центральный РУВД», — сказала Ковалькова. Причины задержания неизвестны.

Где находится еще одна соратница Тиахновской Вероника Цепкало, Ковалькова не знает.

Сама Ковалькова сейчас рядом с Тихановской. «Что будет дальше, не знаю», — сказала она.

Чуть позже стало известно, что Марию Колесникову задержали при выходе из штаба. «Когда сели в машину и начали выезжать из парковки — заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали», — говорится в сообщении штаба Тихановской.

Сегодня днем в Минске также была задержана руководительница штаба Светланы Тихановской Мария Мороз. Сейчас она находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. В чем ее обвиняют, неизвестно.

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