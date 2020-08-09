Стали известны последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов

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«Барселона» на своем поле обыграла «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу со счетом 3:1. Февральская встреча между командами закончилась вничью 1:1.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Баварией», которая в параллельной игре победила «Челси» 4:1. Двухматчевое противостояние клубов завершилось со счетом 7:1 в пользу клуба из Мюнхена.

В других четвертьфиналах турнира «Манчестер Сити» встретится с «Лионом», «Аталанта» — с ПСЖ, а «Лейпциг» — с мадридским «Атлетико».

Четвертьфиналы состоятся с 12 по 15 августа, полуфиналы 18−19 августа, а финал пройдет 23 августа. Матчи пройдут на двух стадионах в Лиссабоне.
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Тэги: ФК Барселона ФК Наполи Лига чемпионов

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