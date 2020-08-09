Сторож минской школы заявила о фальсификациях на участке
Сторож СШ № 204 города Минска Светлана Фоминская рассказала на видео, что официальные итоги явки во время ее дежурства многократно превышают число реально пришедших проголосовать.
В служебные обязанности Фоминской входит опрос посетителей о цели их визита в школу. По подсчетам Светланы, 4 августа для голосования в школу пришли 32 человека, участковая же комиссия заявила о 131 проголосовавшем. Во время дежурства 8 августа Фоминская насчитала 57 человек, заявивших о своем визите на участок, официальные данные гласят о 252 проголосовавших.
По данным Центризбиркома, за пять дней досрочного голосования, с 4 по 8 августа, на избирательные участки пришло 41,7% избирателей. Такая высокая явка досрочного голосования фиксируется впервые за всю суверенную ситорию Беларуси.
Оставайтесь с «Навінамі», что бы ни случилось!
На случай перебоев с интернетом, подписывайтесь на нашу SMS-рассылку самых важных новостей:
Читайте нас на удобной вам платформе:
Facebook:
Telegram:
Instagram:
Вконтакте:
Одноклассники:
Twitter:
YouTube: