Сторож минской школы заявила о фальсификациях на участке

Сторож СШ № 204 города Минска Светлана Фоминская рассказала на видео, что официальные итоги явки во время ее дежурства многократно превышают число реально пришедших проголосовать.

В служебные обязанности Фоминской входит опрос посетителей о цели их визита в школу. По подсчетам Светланы, 4 августа для голосования в школу пришли 32 человека, участковая же комиссия заявила о 131 проголосовавшем. Во время дежурства 8 августа Фоминская насчитала 57 человек, заявивших о своем визите на участок, официальные данные гласят о 252 проголосовавших.

По данным Центризбиркома, за пять дней досрочного голосования, с 4 по 8 августа, на избирательные участки пришло 41,7% избирателей. Такая высокая явка досрочного голосования фиксируется впервые за всю суверенную ситорию Беларуси.

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