Ермошина: Часть наблюдателей ведет себя некорректно, они не имеют права вести опросы

Часть наблюдателей на избирательных участках ведет себя некорректно, они не имеют права вести опросы, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 9 августа в эфире телеканала «Беларусь 1».

«У нас часть наблюдателей ведет себя, скажем так, некорректно. Она находится у избирательных участков и опрашивает избирателей. Сразу же могу сказать, что они не имеют права это делать. Наблюдатели не имеют права вести опросы, они не имеют права агитировать», — сказала Ермошина.

Глава ЦИК подчеркнула, что только две организации получили аккредитацию в соответствующей комиссии Национальной академии наук. «Их взяли на работу Столичное телевидение и телекомпания "Мир". Они будут производить опросы на выходе из избирательного участка, когда избиратель проголосует, причем это дело добровольное», — отметила она.

Ермошина обратила внимание, что у этих людей будут соответствующие бейджи с указанием представляемой организации. «Поэтому этим людям избиратели могут сказать, если пожелают что-то. Все остальные — это самозванцы. Причем те, кто будут использовать честные, правдивые слова избирателя против выборов как таковых. Поэтому нужно быть осторожными с этими людьми», — сказала глава Центризбиркома.

Точно также, по ее словам, и на избирательном участке. «Никто не вправе интересоваться вообще, за кого собирается голосовать избиратель. Не вправе наблюдатели спрашивать, например, где проживает избиратель. Это не его функция. Избирательная комиссия проверяет наличие избирателя по тем спискам, которые есть у комиссии», — подчеркнула Ермошина.