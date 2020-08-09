МВД пригрозило реагировать «с использованием всех предоставленных законом полномочий»

В связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД Беларуси переведены на усиленный вариант службы. Оперативные штабы сформированы в МВД и всех территориальных органах. Все избирательные участки взяты под круглосуточную охрану.

Выступая 9 августа в эфире телеканала «Беларусь 1» , замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян заявил: «Основная цель сотрудников милиции — обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка».

«Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие», — добавил Курьян.

Утром 9 августа на центральных площадях Минска — площади Независимости и Октябрьской площади — появились металлические ограждения, они пока не установлены. Интернет-пользователи сообщают, что в разных местах в центре города запрещена парковка автомобилей, замечена военная техника.