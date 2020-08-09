Лукашенко проголосовал на участке в университете физкультуры

Отвечая на вопросы журналистов, Лукашенко рассказал, что за минувшую ночь и за это утро отказали во въезде в страну 170 человекам «с фальшивыми визами» — «не могли объяснить причины въезда».

Обстановка не выйдет из-под контроля, заявил Лукашенко: «Ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. Не только президента».

«Не расслабляемся. Все структуры и службы переведены в усиленный режим», — отметил официальный лидер.

Избирательные участки работают 9 августа с 8 до 20 часов.