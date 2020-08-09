К двум гомельским журналистам в квартиру с ночи пытается попасть милиция

С двух часов ночи в квартиру матери журналистки Марии Булавинской пытается попасть милиция. Она находится в квартире со своим мужем, тоже журналистом Сергеем Ляпиным.

Как сообщила БелаПАН Булавинская, сотрудники милиции ночью начали стучать в дверь квартиры, затем отключили электричество. Причин попасть в жилое помещение милиционеры не называют.

Они ходили и опрашивали соседей. Сейчас они заявили сестре Булавинской, что милиция ищет украденный велосипед. С утра милиционеры начали стучать в дверь.