К двум гомельским журналистам в квартиру с ночи пытается попасть милиция

/ Общество
Просмотров: 1156

С двух часов ночи в квартиру матери журналистки Марии Булавинской пытается попасть милиция. Она находится в квартире со своим мужем, тоже журналистом Сергеем Ляпиным.

Как сообщила БелаПАН Булавинская, сотрудники милиции ночью начали стучать в дверь квартиры, затем отключили электричество. Причин попасть в жилое помещение милиционеры не называют.

Они ходили и опрашивали соседей. Сейчас они заявили сестре Булавинской, что милиция ищет украденный велосипед. С утра милиционеры начали стучать в дверь.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: журналисты давление на журналистов Персона: Мария Булавинская Сергей Ляпин Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Сына гомельского журналиста БелаПАН оштрафовали за якобы мелкое хулиганство

Сына гомельского журналиста БелаПАН оштрафовали за якобы мелкое хулиганство

«Когда ОМОН привел его в отдел, они еще сами не определились, чего хотят»

«Когда ОМОН привел его в отдел, они еще сами не определились, чего хотят»

В Гомеле судят сына журналистов, которого задержал ОМОН за «мелкое хулиганство»

В Гомеле судят сына журналистов, которого задержал ОМОН за «мелкое хулиганство»

Люди в погонах получили право определять, кто журналист, а кто нет?

Люди в погонах получили право определять, кто журналист, а кто нет?