Лукашенко не считает Тихановскую своим главным конкурентом

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Кандидат в президенты Александр Лукашенко не считает другого кандидата — Светлану Тихановскую — своим главным конкурентом на проходящих выборах. Об этом он заявил, общаясь 9 августа с журналистами после голосования на избирательном участке.

Лукашенко также поручил разобраться, где находится руководитель штаба Тихановской — Мария Мороз. «В первый раз слышу, что у нас арестованные, не бросайтесь словами», — заявил он.

«Никто никаких репрессий не делает — закон и только закон. Они ничего не стоят, чтобы предпринимать против них репрессии», — добавил Лукашенко.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 белорусская оппозиция Персона: Александр Лукашенко Светлана Тихановская Мария Мороз

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