Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды

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Танкер с американской нефтью для Беларуси 9 августа прибыл в порт Клайпеды.

«Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта "Белый орел" объемом 76 тыс. тонн», — сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

По его словам, к вечеру начнется разгрузка. Далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на новополоцкий «Нафтан». Планируется, что 12—13 августа первые цистерны прибудут на завод и к концу месяца уже вся партия поступит на переработку.

«Это вторая танкерная поставка американской нефти в Беларусь. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского "Юралса" для европейских НПЗ», — напомнил Тищенко.

Первая партия американской нефти была поставлена в Беларусь в июне. Танкер 17 мая вышел из порта Beaumont и прибыл в Клайпеду 6 июня. Затем по железной дороге груз был доставлен на «Нафтан».
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Тэги: поставки нефти Персона: Александр Тищенко Город: Клайпеда

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