Ермошина заявила, что выборы президента состоялись

По состоянию на 12:00 выборы президента можно считать состоявшимися: на участки пришли более 54% избирателей. Такие данные привела глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

По данным ЦИК, лидерами по числу проголосовавших являются Гомельская (66% избирателей) и Могилевская (63%) области, в Минске пока отдали свой голос за кандидатов 43% избирателей, однако, как отметила Ермошина, в столице ожидается достижение необходимого порога, поскольку активность минчан высокая.