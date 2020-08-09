Ермошина заявила, что выборы президента состоялись

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По состоянию на 12:00 выборы президента можно считать состоявшимися: на участки пришли более 54% избирателей. Такие данные привела глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

По данным ЦИК, лидерами по числу проголосовавших являются Гомельская (66% избирателей) и Могилевская (63%) области, в Минске пока отдали свой голос за кандидатов 43% избирателей, однако, как отметила Ермошина, в столице ожидается достижение необходимого порога, поскольку активность минчан высокая.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Лидия Ермошина

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