А1 скорректирует абонентские платы из-за проблем с доступом в интернет

Оператор А1 принял решение о корректировке абонентских плат из-за проблем с доступом в интернет, которые наблюдались в течение нескольких суток.

«В связи со сложностями с доступом к некоторым сервисам через мобильный и фиксированный интернет по независящим от компании причинам, руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам домашнего интернета и телевидения (физическим лицам) за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно», — сообщили в пресс-службе оператора.

В частности, абонентам мобильной связи, пользующимися тарифами, в абонентскую плату которых вместе с голосовыми сервисами включен пакет интернет-трафика, будет предоставлена компенсация: на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ до 9 ГБ — в размере 30% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; на тарифных планах с объемом включенного трафика от 10 ГБ — в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, включая роуминг-пакеты, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, будет предоставлена компенсация в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за каждый день отсутствия сервиса.

Корректировки абонентских плат на тарифных планах, не включающих услугу передачи данных, а также с включенным пакетом интернет-трафика менее 500 МБ, производиться не будут.

Aбонентам домашнего интернета и телевидения VOKA будет предоставлена компенсация: на тарифных планах домашнего интернета без включенного видеосервиса VOKA — в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; на тарифных планах домашнего интернета, в абонентскую плату которых включен видеосервис VOKA — в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса.

Корректировки абонентских плат путем зачисления на баланс начнут проводиться в автоматическом режиме в соответствии с описанным алгоритмом, начиная с 16 августа, о чем абоненты получат соответствующие уведомления.

Доступ в интернет восстановился после отсутствия в течение нескольких суток, начиная с 9 августа, когда в стране прошел основной день голосования на президентских выборах. Многие популярные интернет-ресурсы, а также мессенджеры в стране не работали несколько суток вовсе либо работали с перебоями. Независимые эксперты объясняют это действиями властей, которые, блокируя доступ к интернету, в том числе мессенджерам, пытаются таким образом предотвратить массовые уличные акции.

В свою очередь власти заявляют, что интернет в Беларуси блокируют из-за границы. Так, по словам Александра Лукашенко, власти не блокировали доступ к интернету в стране, это сделано из-за границы.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — заявил официальный лидер 10 августа

Ситуацию тогда же прокомментировал «Белтелеком». На госпредприятии проблемы с доступом объяснили значительным ростом трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси с 8 августа.