БАЖ призывает власти прекратить насилие и задержания в отношении журналистов

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) призывает власти остановить насилие — прекратить нападения на представителей СМИ и их задержания.

«В Минске и других городах Беларуси во вторник, 11 августа, произошли нападения и задержания представителей прессы», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте БАЖ.

В списке журналистов, задержанных в столице 11 августа и до сих пор не вышедших на свободу, — Павел Потапов, Иван Муравьев, Максим Березинский.

«Задержанными остаются схваченные ранее: Егор Мартинович, Татьяна Белашова, Виталий Дубик, Алена Щербинская, Александр Пашкевич, Алексей Худанов, Никита Телиженко, Витольд Добровольски (Польша) режиссер Максим Швед. МВД не дает информации, где они и в чем их обвиняют», — подчеркивает БАЖ.

В ассоциации обращают внимание, что 11 августа силовики намеренно применяли насилие к обозначенным как пресса журналистам, намеренно повреждали технику, изымали флеш-карты с отснятым материалом. Такие нападения произошли на Сергея Грица, Вадима Замировского, Надежду Бужан, Владислава Борисовича, Сергея Птушко, Дарью Бурякину, Всеволода Зарубина, троих журналистов «Би-би-си».

В регионах были задержаны и ожидают суда более десяти журналистов. В Гродно — Руслан Кулевич и Александр Денисов; в Слониме (Гродненская область) — Евгений Володощук; в Бресте — Станислав Коршунов; в Пинске (Брестская область) — Евгений Николаевич; в Могилеве — Алина Скребунова, Александр Сидоревский и Дмитрий Соловьев; в Бобруйске (Могилевская область) — Евгений Юшковский, Алесь Чигирь, Евгений Глаголев-Васькович; в Витебске — Дмитрий Казакевич и Игорь Матвеев. Список обновляется.

В БАЖ подчеркивают, что журналисты — не участники акций, и согласно Закону о СМИ, Конституции и международному праву, они имеют право освещать акции. В связи с этим организация также требует освободить и прекратить преследование уже задержанных журналистов.

11 августа ассоциация заявила, что пезидентская избирательная кампания 2020 года в Беларуси прошла в условиях беспрецедентного давления на журналистов.

«С начала мая, когда начали разворачиваться политические события в стране, по 10 августа ОО «БАЖ» зафиксировало 114 случаев серьезных нарушений прав журналистов (задержания, аресты, штрафы, избиения). Правоохранительные органы за это время возбудили уголовные дела в отношении не менее 10 популярных блогеров, администраторов Telegram-каналов», — говорится в пресс-релизе БАЖ.

БАЖ фиксирует жесткие и неправомерные действия властей в отношении журналистов. Уже с 4 августа началась атака на журналистов перед процессом голосования — с 4 по 10 августа зафиксировано 35 случаев нарушений прав журналистов.

Ассоциация констатировала, что накануне выборов — 7 и 9 августа — в Минске задержали две группы журналистов: корреспондентов телеканалов «Настоящее время» и «Дождь» (журналистов «Дождя» задерживали брутально — «лицом в асфальт»), их выдворили из страны из-за работы без аккредитации.

Вместе с тем организации известно о порядка 30 случаях, когда журналисты разных зарубежных СМИ направили в МИД Беларуси заявку на получение временной аккредитации для работы в стране, но по прошествии установленного 20-дневного срока на рассмотрение так и не получили ответа. «То есть государство целенаправленно не дало им работать в правовом поле», — считают в организации.

9 августа журналисты столкнулись с тем, что их буквально силой выводили из помещений участковых комиссий, хотя законодательство Беларуси позволяет им беспрепятственно работать, добавили в БАЖ. В основной день голосования, организация зафиксировала 22 случая задержания журналистов, в том числе с применением физического воздействия. Известно, что минимум четыре человека были серьезно избиты сотрудниками силовых органов, в результате чего они получили травмы различной степени тяжести.

Отмечалось, что доступ в интернет в Беларуси был полностью или частично ограничен. Эти действия БАЖ рассматривает как воспрепятствование законной деятельности журналистов, цензуру и нарушение свободы слова и права на информацию.