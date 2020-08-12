Глава МИД Австрии: власть Беларуси показало свое самое недружелюбное лицо

«Мы следим за развитием событий в Беларуси с растущей обеспокоенностью. Вызывают тревогу фотографии насильственного подавления протестов и раненых демонстрантов в Минске и других городах, а также сообщения о первых жертвах», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

«Я призываю государственные власти немедленно прекратить насильственные и произвольные действия в отношении мирных демонстрантов и немедленно освободить тех, кто был арестован по политическим мотивам», — сказал министр, заявление которого опубликовало посольство Австрии в Беларуси.

Шалленберг подчеркнул, что граждане Беларуси «имеют право выражать свое стремление к переменам и реформам».

«Свобода проведения митингов и выражения мнений, а также основные демократические права должны быть защищены при любых обстоятельствах, — сказал Шалленберг. — В прошлом ЕС и Австрия протянули Беларуси руку помощи. Однако правительство президента Лукашенко только что показало свое самое недружелюбное лицо. Это очень разочаровывающий и горький шаг назад. Но партнерство с ЕС не осуществляется на безвозмездной основе. Поэтому Лукашенко не должен удивляться, если ЕС сейчас пересмотрит свои отношения с Беларусью».

Ранее министерства иностранных дел ряда стран ЕС, в том числе Литвы, Латвии, Польши, Германии, Нидерландов, выступили с заявлениями по итогам выборов в Беларуси и протестов, которые разгоняются силовиками. Официальный Минск призвали проявить сдержанность в отношении участников протестов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки призвал собрать внеочередное заседание Европейского совета, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель от лица 27 стран Евросоюза заявил, что прошедшие в Беларуси президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми, а Евросоюз изучает возможность введения санкций против лиц, ответственных за насилие и аресты.

В свою очередь МИД Беларуси 11 августа выступил с заявлением, в котором осудил заявления европейских чиновников по ситуации в стране и подчеркнул готовность «к объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами».

«Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию. Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде», — говорится в заявлении.