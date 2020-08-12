За минувшую ночь в больницы попало более 50 пострадавших во время акций протеста

В ночь на 12 августа в службу скорой медицинской помощи и в больницы Беларуси с различными травмами госпитализирован 51 гражданин, пострадавший во время акций протеста, сообщило Министерство здравоохранения.

Основные травмы у поступивших — ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д., отмечается в сообщении. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.

В Минздраве утверждают, что «погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет».

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, заверили в министерстве.