МВД: в ночь на 12 августа задержаны более тысячи человек

МВД сообщило о новых задержаниях на уличных акциях, которые проходят в Беларуси после президентских выборов.

Как отметила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, за «участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы».

Так, в частности, в Жодино автомобиль совершил наезд на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший доставлен в больницу (всего, по данным МВД, за сутки на правоохранителей было совершено пять умышленных наездов).

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — рассказала Чемоданова.

СК по фактам нападения на сотрудников милиции открыто 17 уголовных производств.