В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой

/ Общество
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12 августа в Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой.

Фото pixabay.com

Это предусмотрено постановлением Совета министров от 11 август № 475 «Об обороте пиротехнических изделий». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, уже вступил в силу и будет действовать до особого решения правительства.

«В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», — подчеркнули в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

На просьбу БелаПАН прокомментировать, чем вызвано такое решение, в МАРТ посоветовали обратиться в правительство. В свою очередь в пресс-службе правительства получить комментарий пока не удалось.
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Тэги: пиротехника

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