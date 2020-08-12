В Беларуси ввели запрет на торговлю пиротехникой

12 августа в Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой.

Фото pixabay.com

Это предусмотрено постановлением Совета министров от 11 август № 475 «Об обороте пиротехнических изделий». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, уже вступил в силу и будет действовать до особого решения правительства.

«В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», — подчеркнули в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.