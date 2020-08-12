В Гродно военный «Тигр» столкнулся с такси
В УВД Гродненского облисполкома прокомментировали информацию о столкновении военной техники с легковым автомобилем в Гродно.
Вечером 11 августа телеграм-каналы сообщили, что во время столкновения автомобиля и военной техники погибли четыре человека.
Эти сведения опроверг
По его словам, вечером 11 августа на улице Декабристов в Гродно действительно произошла авария с участием военно-технической машины «Тигр» и такси, но никто не погиб.
Четыре человека, которые лежали лицом в землю и которых видели очевидцы, были не погибшими, а задержанными пассажирами такси, заявил Дудко.
Он также добавил, что ранее они неоднократно совершали правонарушения.