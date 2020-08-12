В Гродно военный «Тигр» столкнулся с такси

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В УВД Гродненского облисполкома прокомментировали информацию о столкновении военной техники с легковым автомобилем в Гродно.

Вечером 11 августа телеграм-каналы сообщили, что во время столкновения автомобиля и военной техники погибли четыре человека.

Эти сведения опроверг БелаПАН официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

По его словам, вечером 11 августа на улице Декабристов в Гродно действительно произошла авария с участием военно-технической машины «Тигр» и такси, но никто не погиб.

Четыре человека, которые лежали лицом в землю и которых видели очевидцы, были не погибшими, а задержанными пассажирами такси, заявил Дудко.

Он также добавил, что ранее они неоднократно совершали правонарушения.
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Тэги: ДТП массовые задержания Персона: Евгений Дудко Город: Гродно

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