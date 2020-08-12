До середины октября ставка рефинансирования в Беларуси останется на уровне 7,75%

Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на текущем уровне — 7,75% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.

Соответствующие решения приняты правлением регулятора 12 августа по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

В следующий раз вопрос по ставке рефинансирования будет рассмотрен на дополнительном заседании по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года, сообщает БелаПАН .

Напомним, 1 июля Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 8% до 7,75%. Данное решение главы банк страны принял 22 июня спустя три дня после соответствующего поручения Александра Лукашенко.

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