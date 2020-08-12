«Даже если вы уже называли чёрное белым». Дмитрий Кохно обратился к бывшим коллегам с ТВ

«Даже если вы уже называли чёрное белым». Дмитрий Кохно обратился к бывшим коллегам с ТВ
Уволенный из-за жесткого поста о действиях ОМОНа телеведущий Дмитрий Кохно обратился к своем коллегам-телевизионщикам.
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Кохно написал, что в нетелевизионном мире хорошо, так как никто не заставляет лгать.
«Надо просто сделать шаг. Без скандалов, без громких заявлений. Просто пойти дальше — на свет. Здесь он другой. Это не свет бездушных софитов, это свет человеческих сердец! Я знаю десятки прекрасных людей на бел тв. Вы — замечательные люди. Вы не для этого десятилетиями работаете на телевидении. И вы и я — МЫ это знаем», — написал шоумен.
Он пообещал каждому из названных (Кохно упомянул 19 человек), «даже, если вы уже называли чёрное белым», личную защиту от возможных нападок: «Я лично вступлюсь за каждого из вас. Даю слово».
Телеведущий подверг жесткой критике действия ОМОНовцев, которые жестко задерживали мирных людей, стоящих в очереди в магазин белорусской символики.
Напомним, ранее сообщалось об увольнении ведущего АТН Сергея Козловича.