«Даже если вы уже называли чёрное белым». Дмитрий Кохно обратился к бывшим коллегам с ТВ

Уволенный из-за жесткого поста о действиях ОМОНа телеведущий Дмитрий Кохно обратился к своем коллегам-телевизионщикам.

Он отметил , что понимает работающих на ТВ, которые «несколько месяцев не могут нормально жить и спать по ночам», а также тех, кого «мучает совесть».

Кохно написал, что в нетелевизионном мире хорошо, так как никто не заставляет лгать.

«Надо просто сделать шаг. Без скандалов, без громких заявлений. Просто пойти дальше — на свет. Здесь он другой. Это не свет бездушных софитов, это свет человеческих сердец! Я знаю десятки прекрасных людей на бел тв. Вы — замечательные люди. Вы не для этого десятилетиями работаете на телевидении. И вы и я — МЫ это знаем», — написал шоумен.

Он пообещал каждому из названных (Кохно упомянул 19 человек), «даже, если вы уже называли чёрное белым», личную защиту от возможных нападок: «Я лично вступлюсь за каждого из вас. Даю слово».

Телеведущий подверг жесткой критике действия ОМОНовцев, которые жестко задерживали мирных людей, стоящих в очереди в магазин белорусской символики.

Напомним, ранее сообщалось об увольнении ведущего АТН Сергея Козловича.