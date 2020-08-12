Епископ Буткевич: напряженность предвыборной кампании и не вполне корректный подсчет голосов вылились в кризис в обществе

Очередные выборы вызвали в обществе «кризис, в который вылились напряженность предвыборной кампании и все-таки не вполне корректный подсчет голосов», отметил епископ Витебский Олег Буткевич в обращении в связи с массовыми протестами, опубликованном 12 августа на портале Римско-католического костела в Беларуси.

«Наша страна переживает не самое легкое время своей истории, — написал католический иерарх. — Однако каждый кризис рядом с болезненностью его процесса всегда скрывает в себе позитивный потенциал изменений к лучшему. Как его раскрыть? Наверное, это не произойдет на пути насилия и ненависти. Построенные на крови системы в истории никогда не были прочными, а справедливость всегда возвращала совершенное тем, кто преступал всякие людские (не говоря уже о Божьих) нормах».

По мнению епископа Буткевича, единственный выход из кризиса заключается в поисках правды, а «правды наверняка не будет там, где есть насилие». Он уверен, что всем сторонам нужно «разговаривать и иметь добрую волю услышать друг друга», ведь если белорусы хотят строить цивилизованную страну, то «средства разрешения конфликтов пусть будут цивилизованные».

«Понятно, что мы не живем в идеальном мире, — признал пастырь Витебской епархии. — И никто не живет в нем, но всегда можно дать шанс благоразумию и здравому смыслу. Всегда! К этому благоразумию призываю сегодня каждого, кто живет в Беларуси. Как известно, эмоции никому и никогда не были еще хорошим советчиком, а вот жертвы они могут собрать многие. Этого ни в коем случае нельзя допустить! Поэтому направляю страстную просьбу ко всем верующим людям, прежде всего к католикам, о молитве за нашу страну».