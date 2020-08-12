В Литве могут не признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси
Комитет по иностранным делам литовского парламента принял заявление, в котором назвал выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложил не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
«Это было сделано с одобрения всех партий. Мы обратимся к парламентам других демократических стран, чтобы они сформировали похожую позицию, и в месте с ЕС будем требовать проведения повторных выборов», — приводит
Политик добавил, что сейм обратится ко всем демократическим странам за поддержкой такой позиции и собирается вместе с ЕС требовать новых выборов.
В заявлении предлагается вместе с ЕС требовать «новых, прозрачных и соответствующих всем демократическим процедурам выборов президента Беларуси».
Также в заявлении содержатся требования об освобождении всех представителей оппозиции и гражданского общества, прекращении применения силы против мирных демонстрантов, соблюдения свободы печати и собраний, других политических и гражданских прав.
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