Партия «Справедливый мир» требует от властей прекратить насилие и начать диалог о новых выборах

Белорусская партия левых «Справедливый мир» требует от властей прекратить насилие в отношении мирных протестующих и начать диалог о проведении новых выборов президента. Об этом говорится в заявлении, распространенном 12 августа пресс-службой партии.

Лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин

«События последних дней показывают, что беспрецедентные действия власти по нарушению основополагающих норм и правил проведения выборов, установленных Конституцией, законами и международными обязательствами Беларуси, переполнили чашу терпения людей, — отмечают в «Справедливом мире». — В результате по всей стране проходят многотысячные акции народного протеста против фальшивых результатов президентских выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией. Единственным инициатором этих акций является народ Беларуси, который требует восстановления справедливости».

В документе говорится, что власть «не предлагает никаких путей для разрешения созданного ею конфликта, не желает разговаривать с народом, а использует только насилие». В результате «брутальных и неадекватных действий силовых структур один человек погиб, сотни покалечены и находятся в больницах, тысячи людей заключены в места лишения свободы».

Любое насилие, убеждены в партии, «рано или поздно приводит к ответной реакции со стороны протестующего народа», поэтому «противостояние нарастает, увеличивается угроза непредсказуемого развития ситуации вплоть до гражданской войны». В связи с этим сегодня важнее всего найти «пути мирного разрешения политического кризиса в интересах народа Беларуси».

В «Справедливом мире» считают, что во время президентской кампании «исполнительная вертикаль власти и управляемые ею руководители избирательных комиссий всех уровней тотально нарушали основополагающие нормы и правила проведения свободных и честных выборов», а объявленные Центризбиркомом результаты «не соответствуют реальному волеизъявлению граждан Беларуси».

Партия поддерживает мирный протест и призывает всех граждан Беларуси «к сплочению в отстаивании своих конституционных прав, солидарности с пострадавшими от произвола действующей власти», а также требует от властей «принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирный протест, и незамедлительно освободить всех задержанных».

«Справедливый мир» предлагает действующей власти «незамедлительно организовать диалог с представителями всего спектра политических сил и гражданского общества по вопросу проведения в ближайшее время новых выборов президента по правилам, гарантирующим свободный, справедливый и прозрачный для общественного контроля избирательный процесс». Это, по их мнению, является единственным цивилизованным выходом из нынешнего политического кризиса и альтернативой «сползанию страны к гражданской войне».

Кроме того, партия призывает международные институты, включая Совет безопасности ООН, «принять исчерпывающие меры по содействию мирному урегулированию ситуации в Беларуси».

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