Глава МИД Швеции: ответственность за насильственное развитие событий в Беларуси лежит на власти Лукашенко

Ответственность за насильственное развитие событий, происходящее в Беларуси после президентских выборов, лежит на Александре Лукашенко и белорусском правительстве, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Анн Линде

«Я очень серьезно смотрю на происходящее в Беларуси после президентских выборов. Полиция применила насилие против демонстрантов непропорциональным и неприемлемым способом. Были задержаны как протестующие, так и журналисты. Есть сообщения о нескольких травмированных и даже информация о погибших», — отметила Линде, заявление которой опубликовало посольство Швеции в Беларуси.

По словам дипломата, проведение президентской кампании в Беларуси «следует мрачной традиции недемократичных выборов». «По всей видимости, фальсификация на выборах имела широкое распространение, включая сведения о непропорционально высокой явке на досрочном голосовании, — сказала Линде. — Однако данную информацию сложно проверить, поскольку наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ не была предоставлена возможность наблюдать за выборами. Нескольким кандидатам от оппозиции было заранее отказано в участии в выборах, в том числе ссылаясь на недействительные подписи при выдвижении кандидатов и политически мотивированные судебные расследования. Избирательная кампания также была омрачена произвольным лишением свободы и штрафами в отношении журналистов и политических активистов».

Линде отметила, что избирательная кампания показала: в Беларуси «есть большая потребность в демократических преобразованиях и реформах». «Мне было очевидно массовое желание народа к переменам, когда я вчера вечером общалась с представителями белорусской оппозиции и гражданского общества, — сказала министр. — С некоторыми из них я также встречалась в ноябре прошлого года во время моего визита в Минск. Мое сообщение было ясным — Швеция продолжит поддерживать законные требования белорусского народа в демократии и уважении прав человека».

«Теперь мы требуем, чтобы власти немедленно освободили всех лиц, задержанных в связи с выборами, и прекратили преследование по политическим мотивам, — заявила Линде. — Мы рассчитываем на то, что президент Лукашенко будет уважать демократические принципы и прислушается к требованиям народа в переменах. Должна быть гарантирована свобода выражения мнений и собраний, а также обеспечено независимое расследование всех случаев фальсификации выборов и нарушений. В качестве первого шага белорусское правительство должно начать настоящий диалог с оппозицией».

«Если Лукашенко откажется прислушаться к своему народу и продолжит путь к насилию, это будет иметь последствия в отношениях Швеции с политическим руководством Беларуси, — подчеркнула Линде. — Это сегодня будет передано послу Республики Беларусь в Швеции. Мы находимся в тесном контакте внутри ЕС, в том числе по поводу наших дальнейших действий, если президент Лукашенко откажется слушать своих граждан».

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