Народный артист СССР Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

/ Культура
Просмотров: 786

Советский и российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, который вручил ему Александр Лукашенко. Народный артист СССР заявил, что ему стыдно носить орден, связанный с правителем, который создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».

Фото: посольство Беларуси в России

«Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране… Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», — написал дирижер в открытом письме к белорусскому официальному лидеру, сообщает kommersant.ru.

Спиваков напомнил, что многократно выступал в Минске и других городах Белорусии, а 10 лет назад создал фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», благодаря которому в республику «приезжали выдающиеся артисты мира, прославленные балетные труппы, уникальные хоровые коллективы». «Ваша "черная" сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются, для того чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!» — заключил артист.

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Награда была учреждена в 1995 году, за 25 лет ей отметили только 230 человек.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: орден Франциска Скорины Беларусь-Россия народный артист СССР Персона: Владимир Спиваков Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Ослабит ли скандал с «боевиками Вагнера» военное сотрудничество Минска и Москвы

Ослабит ли скандал с «боевиками Вагнера» военное сотрудничество Минска и Москвы

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

Дело «боевиков Вагнера» Минск может спустить на тормозах

Дело «боевиков Вагнера» Минск может спустить на тормозах

Посол РФ опроверг заявления белорусских спецслужб

Посол РФ опроверг заявления белорусских спецслужб