МВД обвинило представителей штаба Бабарико в организации беспорядков
Установлены факты причастности представителей штаба экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к организации массовых беспорядков в стране, рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».
Уточняется, что представители штаба экс-претендента в кандидаты на президентских выборах
Как отметили в эфире телеканала, нынешней ночью накал беспорядков снизился, однако часть участников акций была настроена по-боевому, а действия людей на улицах координировались. Среди задержанных текущей ночью много ранее судимых лиц, а при обыске у них нашли ножи, дубинки, радиостанции и фомки. Среди участников акций, которые были задержаны, есть граждане России, Украины и Польши.
По информации МВД, задержаны четверо координаторов массовых акций, основным фигурантом дела стал житель Минска, снявший номер в гостинице «Беларусь» и с 17-го этажа из номера координировавший действия участников акции.