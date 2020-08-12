МВД обвинило представителей штаба Бабарико в организации беспорядков

Установлены факты причастности представителей штаба экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к организации массовых беспорядков в стране, рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».

Уточняется, что представители штаба экс-претендента в кандидаты на президентских выборах занимались организацией, координацией и финансированием массовых беспорядков на территории страны, а также провоцировали участников акций протеста на агрессивное противодействие органам правопорядка.

Как отметили в эфире телеканала, нынешней ночью накал беспорядков снизился, однако часть участников акций была настроена по-боевому, а действия людей на улицах координировались. Среди задержанных текущей ночью много ранее судимых лиц, а при обыске у них нашли ножи, дубинки, радиостанции и фомки. Среди участников акций, которые были задержаны, есть граждане России, Украины и Польши.

По информации МВД, задержаны четверо координаторов массовых акций, основным фигурантом дела стал житель Минска, снявший номер в гостинице «Беларусь» и с 17-го этажа из номера координировавший действия участников акции.