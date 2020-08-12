Главный редактор интернет-издания «Наша Ніва» Егор Мартинович освобожден

Освобожден главный редактор интернет-издания « Наша Ніва» Егор Мартинович.

Он был задержан в ночь на 11 августа в Минске. Более полутора суток о его судьбе ничего не было известно.

Днем 12 августа Мартинович нашелся в Жодино, откуда его привезли в Минск.

Как написал сам Мартинович у себя в «Фейсбуке», вместе с другими задержанными он «пролежал первую ночь лицом в траву во дворике Заводского РУВД».

Затем Мартиновича перевезли в Жодино, где в камере на 12 мест одновременно содержались 27 человек.

«Я журналист, поэтому могу быть освобожден “именем Республики Беларусь”. Остальные пацаны, некоторые из которых избиты под орех, не имеют возможности сообщить родным о своем задержании и не знают, когда их буду судить, хоть 72 часа с момента задержания уже прошли», — написал Мартинович.

Он обещал «сообщить 27 семьям, что их близкие остаются за решеткой, но верят в новую Беларусь, где людей не будут хватать на улицах ни за что».