Около станции метро «Пушкинская» на месте гибели демонстранта проходит стихийная акция

В Минске около станции метро «Пушкинская» на месте, где 10 августа погиб демонстрант, проходит стихийная акция.

Несколько десятков человек собрались возле выхода из подземного перехода со стороны кинотеатра «Аврора». Еще около сотни человек выстроились в живую цепочку по направлению к станции метро «Спортивная». К месту гибели демонстранта люди несут много цветов, ставят свечи.

Также много людей собралось в районе перекрестка проспекта Пушкина и улицы Притыцкого.

Милиции в районе «Пушкинской» пока нет.