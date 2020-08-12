Около станции метро «Пушкинская» на месте гибели демонстранта проходит стихийная акция

/ Общество
Просмотров: 1246

В Минске около станции метро «Пушкинская» на месте, где 10 августа погиб демонстрант, проходит стихийная акция.

Несколько десятков человек собрались возле выхода из подземного перехода со стороны кинотеатра «Аврора». Еще около сотни человек выстроились в живую цепочку по направлению к станции метро «Спортивная». К месту гибели демонстранта люди несут много цветов, ставят свечи.

Также много людей собралось в районе перекрестка проспекта Пушкина и улицы Притыцкого.

Милиции в районе «Пушкинской» пока нет.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: гибель акция протеста солидарность живая цепь белорусская оппозиция Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Тихановская не отказывается от проведения митинга-концерта 6 августа в Минске

Тихановская не отказывается от проведения митинга-концерта 6 августа в Минске

Мирные белорусы вышли на улицы. Против них бросили ОМОН и тихарей

Мирные белорусы вышли на улицы. Против них бросили ОМОН и тихарей

Заводил винтить, остальных запугать. Как решили гасить «подписную революцию»

Заводил винтить, остальных запугать. Как решили гасить «подписную революцию»

«Это не протесты, а хаос». В ряде городов США введен комендантский час

«Это не протесты, а хаос». В ряде городов США введен комендантский час