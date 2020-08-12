Евгений Перлин: мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним

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Известный телеведущий Евгений Перлин покидает государственный канал «Беларусь 1». О том, что сегодняшний эфир на этом канале для него был последним, Перлин написал в своем Instagram.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие - собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь

Публикация от ЕВГЕНИЙ ПЕРЛИН (@perlinman)

«Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», «Евровидение» (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие — собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звезд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались», — написал Евгений Перлин.

«Я решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь», — завершил свой пост Перлин.

Его подписчики и другие пользователи соцсети встретили это решение одобрительно.

Ранее Naviny.by сообщали о том, что телеканал «Беларусь 1» также покинул телеведущий Сергей Козлович.

 

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Тэги: БТ Беларусь 1 Персона: Евгений Перлин

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