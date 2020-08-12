Штаб Виктора Бабарико отверг обвинения властей в причастности к организации акций протеста

Штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико отверг обвинения в причастности к организации акций протеста.

Днем 12 августа в эфире телеканала «Беларусь 1» было заявлено: «Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка».

«В отношении прозвучавших обвинений в эфире телеканала "Беларусь 1" мы можем прокомментировать, что штаб Виктора Бабарико и все представители штаба, уполномоченные делать публичные заявления, всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее», — заявила в видеообращении координатор штаба Мария Колесникова. Обращение размещено в телеграм-канале экс-претендента на пост президента.

Колесникова отметила, что за последние дни потеряна связь со многими волонтерами. О пятерых из них есть информация, что они задержаны.

«Мы неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях, — подчеркнула Колесникова. — У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти. Белорусов обманули, и их негодование вполне объяснимо. Насилие применяют власти, и мы призываем их отказаться от применения силы и репрессий в отношении мирных граждан и не устраивать майданы на улицах городов».

Она заявила, что «всем белорусам нужна богатая, спокойная и мирная страна, где к выбору граждан будут относиться с уважением».

По данным ЦИК, на выборах президента Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%, против всех высказалось 4,6% избирателей.

9—11 августа в Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики применяли против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет. Во вторую ночь протестующие в Минске сооружали баррикады на проезжей части, направляли в сторону силовиков фейерверки, бросили в их сторону несколько «коктейлей Молотова». По информации Минздрава, в больницах находятся более 250 человек, пострадавших во время акций протеста. Один демонстрант погиб.