«Остановите насилие». Минские медики вышли к БГМУ на акцию протеста

Стихийная акция против насилия проходит сейчас на столичном проспекте Дзержинского возле Белорусского государственного медицинского университета.

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Как пояснил сотрудник РНПЦ хирургии и трансплантологии в живой трансляции «Еврорадио», за последние дни хирурги «насмотрелись на много травм».

«Такого раньше никогда не было, уже дальше смотреть невозможно. Мы вышли, чтобы нас услышали те, кто ответствен за то, что сейчас творится в стране, чтобы они и попытались решать вопросы мирными способами. Надо, чтобы власти пошли на мирный диалог с народом», — сказал хирург.

По сообщению «Радыё Свабода», к медуниверситету приехал министр здравоохранения Владимир Караник.

Параллельно с проведение акции медиков в телеграм-канале Минздрава появилось следующее сообщение: «Уважаемые коллеги! Мы понимаем, что все медицинское сообщество Беларуси очень обеспокоено ситуацией, которая происходит сейчас в нашей стране. Призываем всех людей в белых халатах в настоящий момент сохранять спокойствие. Все конфликты можно решать путем переговоров и обсуждений. Предлагаем представителям тех коллективов, где есть нерешенные проблемы, обратиться в Министерство здравоохранения и Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения».

«Что касается оказания плановой и экстренной помощи, то ни один врач или медсестра в стране не откажется оказать медицинскую помощь нуждающемуся в ней гражданину. Посты о том, что медики отказывают в помощи, являются анонимными. Их предполагаемые авторы уверяют, что данная информация, так же как и призывы собираться на улицах и выдвигать какие-то публичные требования, пришли из взломанных аккаунтов и не соответствуют действительности», — пишут представители Минздрава, сообщает БелаПАН.