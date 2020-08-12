В Гомеле после задержаний скончался 25-летний местный житель

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В Гомельской областной туберкулезной больнице скончался 25-летний Александр Вихор, житель Гомеля.

О подробностях смерти БелаПАН сообщила его мать. «Саша в воскресенье вечером поехал к девушке на свидание. Он не участвовал в акциях. У него была пересадка в центре города. Там его схватили. Мне он успел сообщить, что его задержали. Ни в милиции, ни в ИВС я не могла получить никакой информации. Сегодня пришла в Железнодорожный РОВД узнать, что с моим сыном, а мне сказали, что он в морге», — рассказала мать Александра. По ее словам, у сына были проблемы с сердцем. Автомобили, в которых перевозили задержанных, долго ждали своей очереди возле ИВС и СИЗО на солнцепеке.

«Саше было плохо, он кричал, просил о помощи, его посчитали неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там врач его осмотрел и понял, что это не психиатрический случай, а нервное возбуждение от болезни. Ему вызвали бригаду скорой помощи и повезли в ближайшую больницу — туберкулезную. Там медики около часа сражались за его жизнь, но Саша умер...», — добавила мать. Она хочет знать правду о причине смерти своего сына и просит откликнуться тех, которые были рядом с ним в автозаке или милицейском автомобиле, в котором перевозили задержанных.

В Гомельской области сейчас, по неофициальной информации, задержаны более 700 человек. В гомельском ИВС и гомельском СИЗО закончились места для задержанных, массово сообщают журналистам родственники арестованных. Милицейские автомобили стоят в очередях в СИЗО, чтобы «выгрузить» задержанных.
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Тэги: гибель акция протеста насилие ОМОНгомель Город: Гомель

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