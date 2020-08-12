В Минске продолжаются стихийные акции протеста, в которых участвуют преимущественно женщины

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В разных районах Минска вечером 12 августа продолжаются стихийные акции против фальсификации президентских выборов и произвола силовиков.

Корреспонденты БелаПАН наблюдали вдоль проспекта Независимости, около торгового центра «Дана Молл», цепь примерно из ста человек — в основном девушек, которые держали в руках цветы.

Несколько сотен человек, преимущественно женщин, собрались возле станции метро «Уручье» — около торгового центра «Спектр» и на противоположной стороне проспекта Независимости. Они держат в руках белые цветы и белые воздушные шарики. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в знак поддержки. Мужчин, которые пытаются стать в цепь, участницы акции просят уйти ради их же безопасности.

Рядом с торговым центром припаркованы два тентованных грузовика военного образца, автозак, автобус и микроавтобус силовых структур. Около машин стоят несколько силовиков в бронежилетах и шлемах, которые наблюдают за происходящим.

Аналогичные акции прошли сегодня в районе Комаровского рынка, ЦУМа, на площади Победы, на проспекте Рокоссовского в микрорайоне Серебрянка, возле станции метро «Петровщина». На Грущевку прибыли вооруженные силовики.
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Тэги: солидарность белорусская оппозиция ОМОН Город: Минск

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