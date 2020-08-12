Караев: моя принципиальная позиция — журналистов не трогать!

Вопросы работы представителей СМИ на несанкционированных акциях взяты на личный контроль министра внутренних дел Юрия Караева, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», — такую установку своим подчиненным дал сегодня Юрий Караев на рабочем совещании.

Как отметил Чемоданова, глава МВД еще раз обратился к журналистам с просьбой «не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения».

Уже после того, как заявление Караева было распространено, в Минске задержали обозревателя «Радыё Свабода» Виталия Цыганкова и журналистов телеканала «Белсат» Любовь Лунёву и Дмитрия Солтана.