В Минске задержаны журналисты «Белсата» Любовь Лунёва и Дмитрий Солтан

В Минске задержаны журналисты телеканала «Белсат» Любовь Лунёва и Дмитрий Солтан.

Как сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Весна», их задержали вечером возле Белорусского государственного медуниверситета, где проходила акция медиков против насилия. Где журналисты сейчас, не сообщается.

Напомним, что сегодня в районе улицы Немига сотрудниками ГАИ был задержан и избит политический обозреватель «Радыё Свабода» Виталий Цыганков. Его жене, которая находилась с ним в машине, приставляли к голове пистолет.

Задержания журналистов продолжаются, несмотря на заверения представителей МВД. 12 августа представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила, что вопросы работы представителей СМИ на несанкционированных акциях «взяты на личный контроль главы ведомства».

«Сегодня в интернет-пространстве активно муссируется тема задержаний журналистов, — отметила она. — В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью!»

Чемоданова сообщила, что сегодня глава МВД Юрий Караев провел рабочее совещание. «"Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка" — такую установку своим подчиненным дал сегодня Юрий Караев на рабочем совещании. Пользуясь случаем, глава МВД еще раз обращается к журналистам не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения», — написала Чемоданова.

Ранее с призывом прекратить насилие в отношении журналистов, выполняющих свой профессиональный долг, к властям обратилась Белорусская ассоциация журналистов.