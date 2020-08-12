Более шести часов длится женская акция против насилия возле станции метро «Уручье» в Минске

Более шести часов длится акция против насилия возле станции метро «Уручье» в Минске. В ней участвуют преимущественно женщины.

По состоянию на 21:00 несколько сотен участниц акции стоят по обе стороны проспекта Независимости, выстроившись цепью, с цветами в руках. Мужчин, которые пытаются к ним присоединиться, просят уйти ради их же безопасности.

За происходящим наблюдали силовики, но около 21:00 они уехали. Женщины приветствовали их отъезд криками, аплодисментами, зажигали фонарики на телефонах.

Проезжающие по проспекту машины гудят. Карета скорой помощи включила мигалки и начала ими сигналить. Люди восприняли это с большим воодушевлением.

Участницы акции, которые уходят, кладут цветы вдоль проезжей части.

Аналогичные акции прошли сегодня в разное время в районе Комаровского рынка, ЦУМа, на площади Победы, в микрорайонах Серебрянка и Лошица, возле станций метро «Петровщина» и «Пушкинская».

Женщины с цветами в руках выстраивались и в других городах Беларуси.