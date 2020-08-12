Глава Минздрава: Медиков в уличных акциях используют для создания картинки и провоцирования силовиков

Акцию медиков против насилия силовиков в отношении мирных демонстрантов, которая прошла 12 августа в Минске с участием более 200 врачей, министр здравоохранения Владимир Караник назвал срежиссированной.

«Грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков. Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел», — цитирует чиновника телеграм-канал Минздрава.

Как сообщалось, участники акции, прошедшей около Белорусского государственного медицинского университета на проспекте Дзержинского, отказались встретиться с министром, который приехал к ним и предлагал пройти в здание вуза для разговора.

Глава Минздрава в комментарии выразил недоумение по поводу того, что участники акции отказались от разговора с ним: «Удивительно осознавать, что люди, выступающие против насилия, отказываются разговаривать и решать проблемы. Ведь умение разговаривать и слышать — главный метод профилактики насилия».

Также он высказал сомнение в том, что акция медиков была стихийной: «Удивительно видеть, как организаторы выставляют наших сотрудников для лучшего кадра, представляя это как стихийную акцию, — "станьте ровно, подвиньтесь в сторону, поднимите плакат, не разговаривайте"».

Министр также высказался в отношении коллег из других городов: «Противно узнавать, что многие коллеги, призывая выйти на мероприятие в Минске, сами находятся в других городах или просто не приходят на акцию».

Глава Минздрава не исключил, что значительная часть участников действительно пришли на акцию с добрыми намерениями. «Но наличие хотя бы нескольких провокаторов среди вас — увы, способно спровоцировать силовой ответ представителей органов правопорядка, — предупредил он. — У организаторов (в этот раз) цветная и кровожадная картинка не получилась. И, к счастью для нас, никто из наших коллег не пострадал».

Также Караник выразил готовность обсуждать все вопросы, которые волнуют медиков: «Нам дорог и нужен каждый из вас! Мы — за цивилизованный путь решения споров! Если у вас есть вопросы или нерешенные проблемы, которые требуют обсуждения, мы готовы встречаться — как с каждым из вас отдельно, так и с коллективами. Коллеги, не дайте себя втянуть в игру, правил которой вы не понимаете, а что еще хуже — в игру без правил. В противном случае проиграем все мы!»

Акция возле Белгосмедуниверситета прошла с 19:00 до 20:00. Выпускники БГМУ, работающие в различных лечебных учреждениях, были одеты в белые халаты, некоторые из них держали транспаранты и плакаты «Остановите насилие», «Не навреди», «Хватит крови», «Мы за мир».

Во время акции сотрудник РНПЦ хирургии и трансплантологии заявил, что за последние дни хирурги «насмотрелись на много травм». «Такого раньше никогда не было, уже дальше смотреть невозможно. Мы вышли, чтобы нас услышали те, кто ответствен за то, что сейчас творится в стране, чтобы они и попытались решать вопросы мирными способами. Надо, чтобы власти пошли на мирный диалог с народом», — сказал хирург.

Акция прошла без инцидентов. Врачи выразили намерение и далее протестовать против жестокости силовиков.