В Минске задержали двоих украинских правозащитников

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Волонтеры гражданской инициативы «Восток SOS» Константин Реуцкий и Евгений Васильев задержаны в Минске 12 августа.

Евгений Васильев и Константин Реуцкий. Фото: tribun.com.ua

По сообщению правозащитного центра «Весна», их задержали возле площади Победы сотрудники ГАИ с применением грубой силы.

Информацию о задержании подтвердил украинский МИД. «12 августа примерно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси предпринимает меры для установления места и условий содержания задержанных украинцев», — сообщает в своем твиттер-аккаунте МИД.
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Тэги: Беларусь-Украина преследование правозащитников в Беларуси Персона: Константин Реуцкий Евгений Васильев Город: Минск

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