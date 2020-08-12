В Минске задержали двоих украинских правозащитников

Волонтеры гражданской инициативы «Восток SOS» Константин Реуцкий и Евгений Васильев задержаны в Минске 12 августа.

Евгений Васильев и Константин Реуцкий. Фото: tribun.com.ua

По сообщению правозащитного центра «Весна», их задержали возле площади Победы сотрудники ГАИ с применением грубой силы.

Информацию о задержании подтвердил украинский МИД. «12 августа примерно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси предпринимает меры для установления места и условий содержания задержанных украинцев», — сообщает в своем твиттер-аккаунте МИД.