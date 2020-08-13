Домрачева призвала ОМОН остановить насилие

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, известная как сторонница Александра Лукашенко, призвала ОМОН остановить насилие.

Фото: instagram.com/dadofun

«Люблю МИРНУЮ родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста, услышьте», — призвала Домрачева на своей странице в Instagram.

Ранее бывшая спортсменка написала: «Ситуации на улицах не могут не беспокоить... Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям ОБОИХ СТОРОН (орфография сохранена. — ред.) конфликта: Уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, ГУМАННЫЕ методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться Людьми».