МВД заявило о задержании изготовителей «коктейля Молотова»

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О задержании изготовителей «коктейля Молотова» сообщила в ночь на 13 августа пресс-служба МВД.

«Сегодня (12 августа. — ред.) в 19:40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — говорится в сообщении.

Задержанные рассказали, что на одном из телеграм-каналов увидели рецепт «коктейля Молотова» и решили его изготовить, чтобы «использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов».

По словам парней, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке. Найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью.

Задержанные находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.

Один из задержанных трудится на стройке, другой безработный.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: коктейль Молотова задержания

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